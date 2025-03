Legambiente Fiuggi invita alla scoperta della Riserva Naturale del Lago di Canterno

Fiuggi – L’associazione ambientalista Legambiente Fiuggi, di cui Presidente Enzo Pirazzi, organizza per il 30/03/2025 alle ore 9:00 una passeggiata naturalistica guidata all’interno della Riserva Naturale del Lago di Canterno. L’iniziativa, pensata per celebrare la bellezza della primavera e promuovere la conoscenza e il rispetto dell’ambiente, si propone di far scoprire ai partecipanti le peculiarità faunistiche e floristiche di questa importante area protetta.

“La Riserva Naturale del Lago di Canterno rappresenta un vero e proprio tesoro di biodiversità,” dichiara Enzo Pirazzi, Presidente di Legambiente Fiuggi. “Con questa passeggiata vogliamo offrire a tutti, residenti e turisti, l’opportunità di immergersi nella natura, ammirando da vicino la ricchezza di questo ecosistema e sensibilizzando sull’importanza della sua tutela.”

Durante l’escursione, che sarà guidata da esperti naturalisti, i partecipanti avranno la possibilità di osservare diverse specie di uccelli acquatici, anfibi, rettili e mammiferi che popolano l’area, oltre ad ammirare la fioritura primaverile di numerose specie vegetali. Saranno inoltre fornite informazioni sulla storia del lago, sulla sua formazione e sulle attività di conservazione portate avanti dalla Legambiente Fiuggi .

La passeggiata è aperta a tutti, previa prenotazione, ed è adatta a persone di tutte le età. Si consiglia di indossare scarpe comode e abbigliamento adeguato all’escursione, e di portare con sé binocolo e macchina fotografica per immortalare la bellezza del paesaggio.

Dettagli dell’evento:

Data 30/03/2025

Ora 9:00 – 12:30

Luogo di ritrovo Sede Legambiente Fiuggi Via Colle Delle Mele snc

Legambiente Fiuggi invita tutti a partecipare a questa imperdibile occasione per vivere un’esperienza unica a contatto con la natura e contribuire alla salvaguardia del nostro patrimonio ambientale.