Autotrasporto, Conftrasporto ai candidati: “il nostro manifesto in 10 punti. Confermare il protocollo con il mims e sostenere la transizione” Uggè rilancia il Ponte sullo Stretto: “Si parta dalla realizzazione di quest’opera indispensabile per il Paese”

Sostenere l’intermodalità e la transizione green con tempistiche di buonsenso, favorire il rinnovo del parco circolante mantenendo, nella fase di passaggio, le esenzioni sui carburanti meno inquinanti (come il Gnl), realizzare il Ponte sullo Stretto, struttura necessaria per l’Italia, l’Europa e per il Paese.

Soprattutto, confermare il protocollo siglato al MIMS il 17 marzo scorso.

Sono alcuni dei punti del Manifesto redatto dal settore autotrasporto di Conftrasporto-Confcommercio in vista delle prossime elezioni politiche e trasmesso a tutte le forze politiche e ai candidati.

“Il trasporto stradale, che movimenta più del 70% delle merci, è un asset strategico del Paese, fattore abilitante primario del suo progresso economico e sociale – spiega il presidente di Conftrasporto Paolo Uggè – Un programma di governo lungimirante non può non prevedere un sistema d’interventi volti a favorirne la crescita e lo sviluppo”.

Priorità, accelerare il pagamento dei fondi ministeriali sugli investimenti (circa 500 milioni di euro) e aprire un tavolo di confronto con il prossimo governo.

IL DECALOGO