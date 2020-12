Autostrade: Lega,in Liguria tratti senza barriere antirumore

“Le barriere antirumore rimosse un anno fa lungo le autostrade liguri dopo un’inchiesta della Procura di Genova, ancora oggi in molti tratti in Liguria non sono ancora state sostituite. Una beffa e un danno per i liguri, bisogna intervenire subito”.

Lo sottolinea il vice capogruppo della Lega in Consiglio regionale Sandro Garibaldi.

“Al momento i pannelli rimossi non sono ancora stati sostituiti da quelli nuovi o da altre analoghe barriere, con la conseguenza che l’inquinamento acustico è tornato agli inaccettabili livelli di prima – denuncia Garibaldi – Si tratta quindi di una beffa in danno di molti liguri che giustamente continuano a lamentarsi per il grave pregiudizio alla qualità della loro vita quotidiana”.

Nelle settimane scorse , in seguito all’inchiesta della procura di Genova sulla barriere antirumore pericolose, erano finiti agli arreesti domicialiari l’ex Ad di Aspi e Atlantia, Giovanni Castellucci, Michele Donferri Mitelli, ex direttore delle manutenzioni di Aspi, Paolo Berti, ex direttore delle operazioni centrali di Aspi. Per Castellucci il Tribunale del Riesame ha revocato la misura sostituendola con 12 mesi di interdizione.

Per Donferri Mitelli i giudici hanno respinto la richiesta di revoca, mentre per Berti l’udienza al Riesame è fissata per il 9 dicembre