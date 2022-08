AUTOSTRADA A19. Amap interviene su svincolo Bagheria “Necessario programmare intervento strutturale”

Notizie











Tecnici di Amap e dell’ANAS hanno svolto stamattina un sopralluogo congiunto presso lo svincolo autostradale di Bagheria della A19 in direzione Catania, dove sono stati segnalati dei liquami in uscita da un pozzetto del sistema fognario.

Già nei giorni scorsi, il personale di AMAP era intervenuto con un servizio di spurgo tramite autopompa, ma il problema riscontrato, che determina periodicamente la fuoriuscita dei liquami, è stato individuato in un intasamento in profondità delle condutture di scarico.

Da tale considerazione è emersa la necessità di un intervento strutturale di rifacimento del pozzetto e del sistema di allaccio alla rete, che inevitabilmente richiede lavori che interesseranno anche la sede stradale con la conseguente chiusura dello svincolo. Si è quindi concordato di programmare tale intervento successivamente, in raccordo con le autorità di pubblica sicurezza, al fine di ridurre al minimo i disagi per gli automobilisti e garantire la sicurezza della circolazione.

In attesa di tale intervento, per il quale sarà richiesto un tavolo tecnico presso la Prefettura, Amap proseguirà periodicamente allo spurgo del pozzetto al fine di ridurre al minimo la fuoriuscita di liquami.

In allegato: foto dell’intervento di spurgo