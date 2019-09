Autonomie: D’Incà prova a ripartire dal compromesso.

Federico D’Incà, ministro per i rapporti con il Parlamento ha dichiarato che: Si riparte da quanto fatto in passato e poi da un incontro che si farà lunedì tra il ministro Boccia e il presidente del Veneto, Luca Zaia. Con il primo ho parlato più volte e credo che questo Governo riuscirà a portare a casa l’Autonomia per il Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna, trovando quel giusto compromesso in modo tale che il Paese resti unito e si alleggerisca quel clima di tensione che fino ad oggi si è registrato.”

Lunedì, dunque, ci sarà un incontro con il ministro Boccia. Lo ha detto a Valdagno il governatore del Veneto Luca Zaia.