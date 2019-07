Autonomia, Di Maio: “Stiamo facendo un’autonomia migliore”

Di Maio: “Stiamo progettando una nuova autonomia”, ma Stefani ribatte: “Dov’è il testo?”

Luigi Di Maio ha parlato di autonomia e il ministro agli Affari regionali Erika Stefani non l’ha presa bene. Il leader politico del Movimento 5 Stelle aveva già dichiarato che il progetto dell’autonomia doveva essere realizzato in modo da non danneggiare le altre regioni.

Inoltre: “Per come era stata progettata, questa autonomia andava a discapito non solo delle regioni del sud, ma anche del centro. L’esempio è la scuola. Grazie al M5S si è scongiurato il problema dei docenti su base regionale”.

A questo punto è intervenuta il ministro Stefani dicendo: “Non capisco di quale nuovo testo sulle autonomie parli il capo del M5S e mi chiedo dove fosse alle ultime riunioni quando ha avuto l’occasione di discutere l’idea di questo osservatorio di cui io sento parlare oggi per la prima volta.

Dopo un anno di discussioni mi auguro che nessuno voglia rimangiarsi slealmente la parola e l’impegno, di cui il presidente Conte è garante. Sembra che qualcuno abbia deciso di proteggere una certa cattiva politica deleteria per il Sud”.

Anche Luca Zaia, presidente della Regione Veneto e fervente sostenitore dell’autonomia, ha dichiarato su Affari Italiani che: “A Di Maio rispondo così: sono i suoi no che danneggiano il Sud”.