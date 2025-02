AUTO IN FIAMME NELLA NOTTE

Ecco un riassunto dell’articolo riguardante l’incendio di un’auto a Campobasso:

Nella notte, intorno alle 2:30, un’auto è stata avvolta dalle fiamme in via Romagna a Campobasso. Una squadra dei vigili del fuoco del Comando provinciale è intervenuta prontamente, utilizzando un’autopompaserbatoio per estinguere il rogo. Grazie al tempestivo intervento, sono stati evitati danni agli altri veicoli parcheggiati nei pressi.

Sul luogo dell’incidente erano presenti anche i Carabinieri di Campobasso, che hanno gestito le operazioni necessarie.