Auto in fiamme nella notte, indagano i carabinieri

Momenti di paura nella notte a Chiavari (GE) in via Previati.

Poco prima dell’una un’auto in sosta è andata in fiamme vicino ad alcuni palazzi. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco che hanno domato il rogo in poco tempo.

Sul fatto indagano i carabinieri.