Auto finisce contro albero nel Maceratese, morto 12enne

Un ragazzo di 12 anni è morto in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio sulla strada provinciale che collega Abbadia di Fiastra a Mogliano in territorio di Urbisaglia: il giovane viaggiava sul sedile posteriore dell’autovettura, una Toyota Yaris Verso, finita fuori strada e poi contro un albero. Nel mezzo si trovavano il fratello maggiore della vittima, il cugino e la cugina.

Quest’ultima, rimasta ferita in maniera grave, è stata trasferita in eliambulanza all’ospedale di Torrette ad Ancona; gli altri due sono stati trasportati invece all’ospedale di Macerata.

Lo schianto è avvenuto verso le 16.30. Improvvisamente il conducente dell’auto ne ha perso il controllo e l’impatto della vettura contro la pianta non ha lasciato scampo al 12enne. Gli operatori del 118 hanno tentato di rianimare il giovane che però è deceduto a causa delle gravissime ferite riportate. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri.