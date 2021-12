Auto contro un albero, muoiono due sorelle a Roma

Tragico incidente all’alba a Roma.

Due ragazze sono morte dopo che la loro auto è finita contro un albero in via Cilicia, in zona San Giovanni.

Le vittime erano sorelle, di 23 e 19 anni. A quanto ricostruito dalla polizia locale, al volante c’era la più grande. Non è escluso che le ragazze, che abitavano in zona Centocelle, stessero tornando a casa quando è avvenuto lo schianto. La macchina nell’impatto si è accartocciata.

Sono Lorena e Antonella Flores Chevez le due sorelle morte all’alba nell’incidente stradale. Erano le figlie del giornalista sudamericano Luis Flores. Il giornalista con un post su Facebook ha espresso tutto il suo dolore. “La famiglia Flores-Chevez è in lutto – ha scritto il giornalista – hanno smesso di esistere tragicamente Antonella e Lorena Flores Chevez. Riposino in pace… le mie figlie divine”. Tantissimi i messaggi di vicinanza e condoglianze al giornalista che stanno arrivando sui social.