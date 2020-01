Auto contro moto alla rotonda di via Pra’

Grave incidente venerdì sera poco prima delle 19 a Pra’.

Un’auto di grossa cilindrata ha travolto una moto in una rotonda di via Pra’.

Ad avere la peggio il centauro che è stato ricoverato in codice rosso all’ospedale San Martino. Una delle prime ambulanze intervenute è quella della Croce Verde Praese.

L’auto, una BMW color argento, secondo alcuni testimoni, viaggiava ad alta velocità e, sempre secondo testimonanzianze poi confermate dalla centrale della polizia locale, si sarebbe data alla fuga verso Ponente.

Il reparto infortunistica della Municipale ha avviato le indagini del caso.

Un altro incidente ha interessato le strade genovesi nel tardo pomeriggio di venerdì 3 gennaio.

In via Gramsci poco dopo le 17 uno scooter ha rovinato al suolo e un bambino di dieci anni è stato trasportato in codice rosso, per la dinamica, al Gaslini.

Alla guida del motociclo c’era il fratello trentaduenne che è stato ricoverato in codice verde al San Martino.

Indagini in corso da parte della Municipale anche su questo incidente