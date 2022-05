Premariacco, 21 mag – Edilpali rappresenta una storia di

successo che dura da 50 anni ma è anche la storia di una famiglia

radicata sul territorio. Ha saputo crescere anche con l’apporto

dei figli del fondatore e mantenere la propria identità

rispondendo con efficacia ai cambiamenti intervenuti nel mercato.

L’Amministrazione regionale incoraggia e supporta le tante realtà

come Edilpali che formano il tessuto economico del Friuli Venezia

Giulia.

E’ la sintesi del messaggio dell’assessore regionale alle

Attività produttive intervenuto alla cerimonia per il 50° della

fondazione dell’azienda di Premariacco.

L’azienda, nata nel 1972, vanta cinquant’anni di esperienza nella

fornitura di materiali edili e ferramenta. Fondata da Francesco

Flebus come produzione di manufatti in cemento e pali per vigneti

e recinzioni, negli anni si amplia e nel 1981 con il

trasferimento nell’attuale sede a Premariacco inizia l’attività

di vendita all’ingrosso e al dettaglio di materiali edili e

ferramenta.

L’assessore ha rimarcato come gli incentivi che la Regione

destina alle Pmi vanno nella direzione della crescita e dello

sviluppo ma non devono mancare la forza innovativa, la passione

per il lavoro e la volontà di mettersi in gioco degli

imprenditori; qualità che hanno fatto di Edilpali una storia di

successo.

ARC/LP/gg