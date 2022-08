05.08.22 05 Agosto 2022 – cultura e istruzione

L’Assessorato regionale della Pubblica istruzione ha approvato l’elenco definitivo degli Organismi storici ammessi in relazione all’avviso di richiesta dei contributi per le attività di Spettacolo dal vivo per l’annualità 2022 (L.R. 22.01.1990 n. 1 – Art.56).

