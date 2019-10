Attentato in Tunisia: bilancio di un morto

Attentato in Tunisia nella giornata di lunedì 14 ottobre 2019. Secondo quanto raccontato dal ministero dell’Interno, un giovane del luogo ha pugnalato un turista francese al grido di ‘Allahu Akbar’ e prima di darsi alla fuga colpito anche un militare. Le condizioni del soldato sono gravi ma non sembra essere di vita mentre per il transalpino non c’è stato niente da fare. L’ennesima tragedia è avvenuta all’uscita di un bagno turco. L’uomo all’improvviso è stato pugnalato alla schiena da un ragazzo del luogo che ha colpito anche un militare prima di darsi alla fuga.

L’attentato è avvenuto a Zarzouna con gli inquirenti che stanno cercando di ricostruire il movente di questo gesto. Al momento la pista islamica sembra essere esclusa e si pensa ad un’azione da parte di uno squilibrato ma resta il massimo riserbo sulla vicenda almeno fino a quando non si hanno prove certe. Le condizioni del soldato sono gravi ma non sembra essere in pericolo di vita.

Le autorità locali hanno identificato l’aggressore. Si tratta di un ragazzo con precedenti per reati di criminalità comune. Non è conosciuto il motivo che lo ha portato a compiere questo attentato. Il sospettato attualmente è ancora in fuga con gli inquirenti che hanno disposto posti di blocco in tutto il Paese per trovarlo e arrestarlo. Solamente l’interrogatorio e le perquisizioni potranno chiarire il perché di questo gesto. Nessuna pista è esclusa anche se si pensa ad uno gesto di uno squilibrato. Controlli rinforzati per precauzione in tutte le zone che hanno al loro interno obiettivi sensibili.