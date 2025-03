Un attentato all’alba ha danneggiato la vetrata del Caffè Minotti, storico locale di via Marittima. Il forte boato ha allarmato i residenti, che hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia, i vigili del fuoco e la Scientifica per i rilievi e le indagini del caso. La squadra mobile è al lavoro per fare luce sull’accaduto.

Solidarietà al gestore del Caffè Minotti, già in passato bersaglio di simili episodi.