Attaccatata la deputata 5 Stelle per la foto alle Maldive

Yana Ehm, deputata del Movimento 5 Stelle, ha ricevuto pesanti critiche per la sua foto alle Maldive.

Yana Ehm è una deputata tedesca del Movimento 5 Stelle, nata in Germania e poi trasferita a Firenze. Il 26 dicembre ha postato una sua foto alle Maldive, mentre si dondola su un’altalena.

La caption era: “Tanti auguri di Santo Stefano da #Thoddoo, la watermelon island delle Maldive! Non nego che da quando sono arrivata, quest’isola locale mi ha da subito affascinata per la sua fauna, la gentilezza delle persone ed i colori del mare. Nei prossimi giorni vi racconterò un po’ i suoi pregi (e difetti).”

Non solo, in un post-scriptum specifica che seguirà le vicende italiane anche dalle Maldive. Lì è iniziata la sua gogna mediatica.

Sotto alla foto sono arrivati i commenti più disparati. Silvia Noferi, ex consigliera comunale fiorentina, sempre del M5S attacca: “Che un portavoce del M5S non provi più nemmeno vergogna a postare le foto delle vacanze nei paradisi esotici mentre non rendiconta da febbraio è il sintomo lampante della deriva a cui siamo arrivati. Ci sono tante persone che avevano creduto nel Movimento perché ci battevamo per gli ultimi, gli emarginati, gli offesi, che tu ci pensi dalla tua altalena in riva al mare fa veramente capire che abbiamo toccato il fondo.”

Ehm prova a difendersi dicendo: “Fornisco con piacere le necessarie delucidazioni: a causa di un problema tecnico non riesco a completare la rendicontazione del mese febbraio, dirimente per poter procedere a tutti i mesi successivi.”