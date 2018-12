Atene, ordigno esplode davanti una Chiesa. Poliziotto rimane ferito

Esplosione nella mattina davanti la parrocchia di Aghios Dionysios

Da quanto emerge dalle prime ricostruzioni, l’ordigno è stato lasciato davanti la basilica ortodossa ed era contenuto all’interno di una scatola di metallo, notata poi da un dipendente della parrocchia di Aghios Dionisysios, nel quartiere di Kolonaki.

L’uomo ha così dato l’allarme, ma l’agente intervenuto per una verifica è rimasto coinvolto nella forte esplosione che lo ha colpito al volto e alle mani. È rimasto ferito anche il custode dell’edificio.

Il poliziotto è stato portato in ospedale dopo l’arrivo dei soccorsi e sembrerebbe non essere in pericolo di vita nonostante le sue condizioni siano gravi.

Sulla vicenda è stata aperta un’indagine ma l’attentato non è stato ancora rivendicato.