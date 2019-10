Atalanta-lecce 3-1: diventa partita dei record

Pioggia di gol per l’Atalanta . Successo netto sul Lecce, 3-1, e terzo posto in classifica congelato. I 14 tiri effettuati nel corso del primo tempo contro il Lecce costituiscono un altro record assoluto per la Serie A. Grazie a questo mostruoso assetto offensivo l’Atalanta ha indirizzato il match già nel primo tempo, con le reti di Zapata e Gómez. A chiudere il match ci ha pensato poi Robin Gosens. Numeri mostruosi per un’Atalanta che sogna davvero in grande. Con i 3 gol di oggi le reti segnate in questo campionato sono 18, le stesse realizzate dalla dea dopo sette giornate nella stagione 1949/50. Record eguagliato, a testimonianza del periodo d’oro che sta vivendo la squadra.