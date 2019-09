Atalanta: debutto shock, la Dinamo cala il poker

Sarà l’emozione, il primo debutto, ma la dea non riesce proprio ad entrare in partita. Si trova in difficoltà sin dall’inizio del match e solo dopo 10′ subisce il primo gol con Leovac. Il gioco impreciso dell’Atalanta costa caro, ad imprimere ancora di più il vantaggio ci pensa un affamato Orsic che ne centra 3.

Risponde Gasperini: “Ci hanno fatto neri, sotto tutti i punti di vista. Non ci era mai successo di andare così in difficoltà”. Queste le parole sincere del tecnico nel post-match di Zagabria, chissà cosa darebbe per giocare di nuovo questa sfida: un 4-0 netto che demoralizza tutti, ma restano altri 450’ per sperare, ancora, nel passaggio agli ottavi di finale. Obiettivo matematicamente possibile. Le prossime sfide in programma vedono la dea impegnata il 1° ottobre a San Siro con lo Shakhtar Donetsk, mentre il 22 dello stesso mese la trasferta più difficile contro i colossi del manchester city.