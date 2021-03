AstraZeneca: medici base Liguria poche rinunce, meno del 10%

“La ripresa delle vaccinazioni con Astrazeneca è stata positiva, abbiamo registrato poche rinunce, meno del 10%. Per fortuna l’effetto negativo delle notizie sul vaccino non c’è stato”.

Lo ha detto Andrea Stimamiglio, segretario regionale ligure dei medici di famiglia commentando la prima giornata di vaccinazioni con Astrazeneca dopo il blocco. “I pazienti sono venuti con puntualità – ha aggiunto Stimamiglio – e le vaccinazioni a quanto mi risulta sono state eseguite in modo regolare e ordinato. Per i prossimi giorni non avremo problemi con i vaccini ma sono un poco preoccupato per le notizie sulle consegne delle dosi da parte di Astrazeneca. Se dovessero diminuire nelle prossime settimane potremmo avere problemi”.

Stimamiglio ha anche spiegato che i medici di famiglia riorganizzano per via telematica le proprie agende in modo da usare in modo ottimale gli spazi resi disponibili nei distretti.

In questo modo chi ha più pazienti prenotati da vaccinare può chiedere a un collega che ne ha meno l’uso di uno spazio. In questo modo si può arrivare all’obiettivo di 2000 dosi inoculate al giorno ha detto Stimamiglio. “Abbiamo chiesto anche più spazi in cui vaccinare nei diversi distretti. Sperando che una futura mancanza di vaccini non renda superflua questa mossa. Ma ripeto, al momento ci sono i vaccini e ci sono i pazienti prenotati e questo è molto positivo”.