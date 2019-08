Assunzioni urgenti nell’Azienda Sanitaria di Matera, ecco le posizioni richieste

Scatta periodo di assunzioni presso l’Azienda Sanitaria di Matera. Servono ventitré professionisti, tra infermieri, tecnici e medici, e servono con urgenza.

L’Azienda Sanitaria di Matera, in esecuzione delle disposizioni dell’Assessore Regionale delle Politiche alla Persona, finalizzate all’accelerazione della programmazione dei fabbisogni del personale, ha definito le assunzioni urgenti ed indifferibili che possono essere fatte immediatamente ai sensi della normativa regionale sul turn-over.

Per il personale della dirigenza Medica/Veterinaria e sanitaria si tratta di 10 unità delle seguenti figure professionali: tre cardiologi, due anestesisti, un urologo, un otorino, un veterinario, un biologo e un nutrizionista. Per quanto riguarda il personale del comparto ruolo sanitario si tratta di 13 unità delle seguenti figure professionali: sette infermieri, di cui due stabilizzati, tre ostetriche, un tecnico di laboratorio e un tecnico audiometrista.

Le suddette assunzioni sono effettuate ai sensi della normativa regionale sul turn-over (l’art.20 c.8 LR.n.16/2012 smi) e sono fatte in anticipazione rispetto al piano stralcio 2019 che verrà adottato a settembre e nel complessivo Piano triennale del fabbisogno di personale 2019-2021. Tale individuazione deriva da un complesso ed articolato lavoro di ricognizione della situazione e delle criticità esistenti mediante un approfondito e serrato confronto con i Direttori dei Dipartimenti aziendali e dell’UOSD Servizio Professioni Sanitarie e Sociali. A seguito delle indicazioni regionali, fornite con nota Assessorile dello scorso 9 luglio, e con nota del Dirigente Generale del Dip. Politiche della Persona del 26 luglio, la Direzione e gli uffici hanno potuto definire un cronoprogramma delle fasi della programmazione dei fabbisogni e delle conseguenti assunzioni di personale. Le prossime fasi del Piano stralcio 2019 e del Piano triennale del fabbisogno di personale 2019-2021 saranno definiti nella prossime settimane secondo le normativa e le procedure nazionali e regionali vigenti.