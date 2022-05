31 maggio 2022

(AVN) – Venezia, 31 maggio 2022

“Sono da sempre una convinta sostenitrice dell’alternanza scuola-lavoro: un’esperienza di grande crescita personale e professionale che proietta lo studente in meccanismi che sono propri della vita reale, come nel caso di questo progetto che avvicinerà 38 tra ragazzi e ragazzi delle classi terze e quarte della Scuola Navale Militare ‘Francesco Morosini’ e dell’I.I.S. ‘Vendramin Corner’, in un contesto di grande prestigio internazionale quale è appunto il Salone Nautico arricchito da qualche anno dalla scelta di aver luogo presso l’Arsenale di Venezia”.

Così l’Assessore Regionale all’Istruzione, alla Formazione e al Lavoro del Veneto, che ha partecipato oggi alla presentazione del progetto di alternanza scuola-lavoro promosso dalla società Vento di Venezia in occasione del Salone Nautico 2022 in corso a Venezia. Presenti all’iniziativa anche l’Assessore alle Politiche educative della Città di Venezia ed il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto, dott.ssa Carmela Palumbo.

Questo progetto di alternanza scuola-lavoro è stato promosso in continuità ad una analoga esperienza maturata nel 2021 dalla Vento di Venezia, società che gestisce l’Isola della Certosa e il Venezia Certosa Marina e che fornisce il servizio di gestione tecnica degli ormeggi per il Salone Nautico di Venezia: l’iniziativa sta coinvolgendo 13 allievi della Scuola Navale Militare ‘Francesco Morosini’ di Venezia e 25 studenti del Polo tecnico-professionale di Venezia dell’I.I.S. ‘Vendramin Corner’. Gli studenti verranno coinvolti nelle attività di ormeggio dei natanti all’interno dell’Arsenale, nella gestione del traffico nel Bacino e nell’assistenza tecnica e logistica ai visitatori fornendo indicazioni utili alla navigazione in Laguna.

“Il mare genera economia, e Venezia in questo è tra le Città italiane con maggiori potenzialità: una caratteristica che devono poter essere gestita con preparazione e consapevolezza, alla luce delle complessità ambientali, di sostenibilità e legate alla vita e al turismo di questo luogo la cui bellezza è invidiata in tutto il mondo – continua l’Assessore Regionale -. Ho ricordato ai ragazzi e ai presenti che, come in una grande barca, ognuno deve fare il proprio ruolo: la Regione, ad esempio, deve continuare a credere nell’alternanza scuola-lavoro, nel potenziamento dell’offerta formativa, nella valorizzazione degli istituti professionali e tecnici e di alcune identità straordinarie che parlano dell’Italia nel mondo, come appunto la Scuola Navale Militare di Venezia”.

“Il Salone Nautico ha voluto accogliere per il secondo anno consecutivo una vera esperienza di alternanza scuola-lavoro coinvolgendo gli studenti delle due scuole nelle operazioni di ingresso e ormeggio delle imbarcazioni in esposizione all’Arsenale. Apprezziamo l’iniziativa che permette agli studenti di testare ciò che hanno appreso a scuola, di perfezionarsi e di avvicinarsi così al mondo del lavoro”, è il commento del Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto, la dott.ssa Carmela Palumbo.

“Il Salone Nautico non è solo lusso, è soprattutto tradizione, cultura della sostenibilità, responsabilità nei confronti del nostro patrimonio, a partire dal mare, e a partire dalle nuove generazioni – afferma invece l’Assessore alle Politiche educative della Città di Venezia -. Che oggi i ragazzi dell’istituto tecnico Vendramin Corner e della scuola navale militare Morosini siano in questo contesto nella modalità didattica scuola-lavoro rafforza l’idea che abbiamo della scuola, come luogo che fornisce sia un bagaglio culturale che di esperienze pratiche. Parliamo di scuole che rappresentano per la Città di Venezia istituzioni storiche che già fanno di questi valori un saldo principio, cercando di suscitare nei giovani l’interesse alla vita sul mare. Esprimo sincero apprezzamento per il fatto che il Salone si presti a essere oggi per loro banco di prova e terreno di sperimentazione”.