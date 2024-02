Assalto da Film alle Poste di San Marco in Lamis: Il Colpo da Oltre 300mila Euro Scuote la Comunità

Furto Record Negli Uffici Postali di Piazza Europa a San Marco in Lamis, 1° Febbraio 2024

Colpo da Record a San Marco in Lamis

Un furto di dimensioni cinematografiche ha scosso la tranquillità di San Marco in Lamis nella notte del 1° febbraio 2024. Il bottino? Oltre 300mila euro, sottratti con l’audacia di un escavatore, proprio nel primo giorno di ritiro delle pensioni, presso l’ufficio postale di Piazza Europa, nel cuore della città.

L’Assalto Notturno con l’Escavatore

Sfruttando l’oscurità e con l’utilizzo di un mezzo edile prelevato da un cantiere a soli 500 metri di distanza, i malviventi hanno compiuto un audace assalto, letteralmente sventrando l’ATM. Una volta all’interno, hanno razziato il denaro dal caveau, causando danni ingenti e rendendo inagibile l’intera struttura, che è stata temporaneamente chiusa.

La popolazione è rimasta sotto shock, non solo per la modalità d’azione ma anche per l’immagine devastante degli uffici postali, ridotti a brandelli nella zona dello sportello e vicino alla cassaforte: una scena che sembra uscita da un film.

La Risposta delle Autorità e la Richiesta di Maggiore Sicurezza

Da diverse ore, le forze dell’ordine e la scientifica sono sul posto per i rilievi e le indagini. Il sindaco Michele Merla ha commentato: “È un’immagine triste. Ora è chiaro che dobbiamo prestare molta più attenzione a fenomeni di questa entità. Abbiamo bisogno di maggiore sicurezza e siamo sconcertati per quanto accaduto.”

Si sospetta che l’incendio di un’auto sulla Statale 272, che collega San Marco in Lamis a San Giovanni Rotondo, sia collegato all’assalto alle Poste. Questo incendio avrebbe potuto essere un tentativo di bloccare l’intervento delle forze dell’ordine, che avrebbero potuto impedire la fuga dei criminali.

Il Contesto Locale e le Implicazioni

L’incendio ha creato disagi per decine di lavoratori provenienti da San Pio e Manfredonia, impossibilitati a raggiungere i loro posti di lavoro in altri paesi. Nel frattempo, le immagini dell’auto bloccata vicino a Borgo Celano, intrappolata a causa di un veicolo in fiamme sulla strada, stanno circolando nelle chat insieme a quelle dell’escavatore in azione.

Dieci anni fa, una rapina simile era stata tentata nella vicina filiale della Bcc, ma era stata sventata grazie all’intervento di due pattuglie di un istituto di vigilanza. Questa serie di attacchi simili negli ultimi 15 anni a San Marco in Lamis solleva preoccupazioni sulla sicurezza della zona.

Infine, sarebbe giunto il momento di prendere seri provvedimenti per garantire la sicurezza della comunità e proteggere le istituzioni locali da simili attacchi.