Assalti Frontali: una canzone per la Pecora Elettrica

Il gruppo Assalti Frontali ha dedicato una canzone alla Pecora Elettrica.

Luca Mascini, Militant A, racconta com’è nata Fuoco a Centocelle, la canzone dedicata ai vari roghi che sono avvenuti nel quartiere romano.

“Un brano scritto con il cuore e cantato per le strade di Centocelle nei giorni in cui è stato incendiato per la seconda volta la libreria Pecora elettrica e dopo i roghi alla Pinseria Cento55 e al Baraka Bistrot. Una canzone che si ribella all’agonia della periferia che porta nelle strade lasciate buie luce, voce e il cuore di chi reagisce e non si rassegna alle violenze. Proprio come hanno fatto migliaia di persone con la grande manifestazione dopo il secondo attentato alla Pecora Elettrica.

Il video è realizzato con il telefono, senza effetti speciali di nessun tipo, nella realtà cruda come la storia che racconta, che è la vita, per strada, vero rap di strada. Grazie a chi ci ha ascoltato durante le riprese nelle strade e nelle piazze, ci ha abbracciato e detto: “Siete forti, continuate, questa canzone non è solo per Centocelle è per tutti”. È vero: nessuno può farcela da solo, la risposta è collettiva. Ora la pecora si sveglia e si fa leone, noi trasformiamo l’odio in arte ed occasione. Il nostro fuoco non lo spegne l’acqua, scalda il cuore e spinge tutti all’azione.”