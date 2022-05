Nella seduta odierna, la Giunta su proposta dell’assessore Cosenza, ha approvato il progetto di fattibilità tecnico economica dell’intervento di “Manutenzione straordinaria di Via di Miano (tratto compreso tra Viale Colli Aminei e via Nuova San Rocco) e di Via Santa Maria ai Monti (tratto compreso tra la Chiesa di Santa Maria ai Monti e l’ingresso al Bosco di Capodimonte”. L’opera è compresa nel più ampio Contratto Istituzionale di Sviluppo per il centro Storico di Napoli. Il valore complessivo è pari a 2.500.000 euro. Saranno riqualificati poco più di 1 km di strada compresi marciapiedi e, su via Miano, realizzato un tratto della pista ciclabile cittadina. “L’intervento” ha dichiarato l’assessore Cosenza “contribuisce alla valorizzazione e all’incremento della fruibilità di un primario punto di interesse cittadino e, in particolare, alla riqualificazione delle aree di accesso al Reale Bosco di Capodimonte”.