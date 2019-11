Aspi, non accettiamo rischi su strutture

Autostrade per l’Italia interviene sulle notizie riguardanti lo stato di Ponte Morandi e i rischi sulla sua tenuta. “In relazione a quanto pubblicato oggi da un importante quotidiano nazionale Autostrade per l’Italia, al fine di evitare errori di interpretazione sui contenuti e sulle finalità del sistema di risk management di gruppo, precisa che come ogni altra grande società dispone di una procedura strutturata di gestione preventiva del rischio, nella quale vengono individuati e valutati i potenziali rischi a cui è soggetta la società”. “Diversamente dall’interpretazione fornita dall’articolo – scrive Aspi in una nota – la società non è quindi in alcun modo disponibile ad accettare rischi operativi sulle infrastrutture.

Di conseguenza, l’indirizzo del Consiglio di Amministrazione alle strutture operative è di presidiare e gestire sempre tale tipologia di rischio con il massimo rigore, adottando ogni opportuna cautela preventiva.