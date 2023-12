Ascolti tv, Una poltrona per due resiste a Natale

(Adnkronos) – Una poltrona per due il 24 dicembre in tv? Ascolti garantiti. Il film, appuntamento fisso della vigilia di Natale su Italia 1 dal 2012, si conferma un successo. Le vicende di Billie Ray Valentine e Louis Winthorpe, interpretati da Eddie Murphy e Dan Aykroyd, fanno ormai parte del programma del 24 dicembre per milioni di italiani. 'Elisa – Buon Natale anche a te' in onda su Canale 5 ha vinto gli ascolti della serata di grazie a 2.330.000 telespettatori e al 19,5% di share. Ma il secondo posto è per Italia 1 che con il film diretto da John Landis 40 anni fa ha ottenuto 2.092.000 telespettatori e il 15,4%, mentre Rai3 ha conquistato il terzo gradino del podio con il 45° Festival del Circo di Montecarlo visto da 1.546.000 telespettatori pari all'11,2% di share. Rai1 con il film 'Remi' ha raccolto invece 1.205.000 telespettatori e l’8,9% mentre su Rai2 'Natale a Roma' ha registrato 889.000 telespettatori e il 6%. Retequattro con 'Un amore tutto suo' ha conquistato 344.000 telespettatori e il 2,5% di share, lo stesso ottenuto da La7 con 'Un povero ricco' che però ha totalizzato 370.000 telespettatori. Nove con 'Chiedimi se sono di turno' ha interessato 340.000 telespettatori e il 2,4%, mentre Tv8 con 'Babbo Natale cercasi' ha chiuso la classifica del prime time di ieri 232.000 telespettatori e l’1,6% di share. Nell'access prime time Canale 5 con 'Paperissima Sprint' ha registrato 3.058.000 telespettatori e il 19,8% e Rai1 con 'A Sua Immagine – Speciale Messaggio Natalizio' ne ha conquistati 2.044.000 pari al 13,6%. Nel preserale Rai1 con 'Reazione a Catena' ha ottenuto 2.890.000 telespettatori e il 21% e, a seguire, la Santa Messa di Natale celebrata da Papa Francesco è stata vista da 2.715.000 telespettatori pari al 17,8%. Su Canale 5 'Caduta Libera! Weekend' ha raccolto 2.601.000 telespettatori e il 17,8% di share. Nel complesso la comparazione delle reti generaliste Rai più RaiNews24 nei confronti di Mediaset più TgCom24 vede, nell'intera giornata, la Rai al 29% con 2.486.000 telespettatori e Mediaset al 28,5% con 2.438.000 telespettatori, mentre in prima serata Mediaset ha segnato il 33,5% di share con 5.045.000 telespettatori e la Rai il 27,7% con 4.172.000. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)