Ascensore metro C guasto: disabile chiama la polizia

L’ascensore della metro C si blocca e il disabile non lo può usare. L’uomo chiama la polizia.

Luca Bruzzese ha 25 anni ed è un disabile. Martedì sera, intorno alle 20:30. è sceso dalla metro C alla stazione di Torrenova ed è andato a prendere l’ascensore.

Peccato che non l’abbia potuto prendere perché era guasto, nonostante la stazione della metro fosse nuova. La sorella ha rifiutato l’aiuto delle persone che si sono offerte di portare in spalla la sedia a rotelle e il fratello. “Questione di dignità”, ha detto la donna. Poi ha chiamato la polizia.

Il trapper Ave Felix, al secolo Claudio di Rocca, amico di Luca, ha girato un video sull’accaduto in cui racconta che: “Sull’ascensore c’era un cartello con scritto a penna ed evidenziatore giallo ‘fuori servizio’. E non era certo la prima volta, così abbiamo aspettato che qualcuno finalmente intervenisse”.

Il padre di Luca, Raffaele, ha spiegato che: “Quando le forze dell’ordine sono arrivate sono stati chiamati dei tecnici dalla centrale di Pantano. Ci sono voluti esattamente due minuti per risolvere il problema all’ascensore rotto: è stato spinto un pulsante o poco più. Questo fa pensare: sono davvero guasti tutti questi ascensori? O forse, dopo la loro riparazione, mancano cavilli burocratici come degli ok a delle relazioni di riparazione?”.

Claudio Di Rocca ha aggiunto che: “In tutto ciò la polizia ha detto al personale Atac al gabbiotto di aiutare i disabili, quando succede che l’ascensore è fuori uso. ‘E se il ragazzo cade poi ci finisco di mezzo io, non sono autorizzato, non è mia competenza’, ha risposto l’uomo”.