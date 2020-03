Arte in streaming: le opere della Galleria nazionale dell’Umbria online

Rispettare le norme per contenere il coronavirus senza rinunciare all’arte.

I capolavori dell’arte custoditi nella Galleria nazionale dell’Umbria non si arrendono al coronavirus e da lunedì si potranno ammirare in streaming. Ad annunciarlo è il direttore Marco Pierini, pronto a far vivere le opere attraverso video e foto da pubblicare sulle piattaforme web e sui social.

“In attuazione al decreto emanato dal Governo per il coronavirus siamo costretti a chiudere la Galleria e il circuito museale umbro fino al 3 aprile, ma questo non vuol dire impedire di ammirare i nostri tesori”, ha spiegato Pierini all’ANSA. “Con questa iniziativa – ha aggiunto – vogliamo dare anche il segnale preciso che l’arte e la cultura hanno un cuore che batte nonostante i palazzi siano inaccessibili”.

L’idea di avviare un ciclo di trasmissioni in streaming nasce dall’esperimento “ben riuscito” dei giorni scorsi. “Quando abbiamo abbiamo trasmesso sulle nostre piattaforme – ha proseguito – l’inaugurazione della mostra di pittura di Taddeo Di Bartolo, presso la Galleria nazionale dell’Umbria”.