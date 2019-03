Arriva Tac di ultima generazione all’Ospedale di Foligno

All’Ospedale “S. Giovanni Battista” di Foligno è stata inaugurata questa mattina una Tac di ultima generazione.

Questa mattina è stata inaugurata all’Ospedale di Foligno una nuovissima Tac di ultima generazione. Sono stati installati un apparecchio radiologico digitale polifunzionale e un ortopantomografo innovativo. La nuova Tac consentirà di effettuare quasi 2mila esami in più all’anno, come spiega la Direzione della Usl Umbria 2. Oltre all’incremento nella quantità, il nuovo apparecchio permetterà anche un passo avanti qualitativo. Gli esami effettuati con la nuova macchina, infatti, saranno più appropriati, veloci e sicuri, e permetteranno l’accorciarsi delle liste di attesa per gli esami di diagnostica strumentale. Il nuovo strumento radiologico, invece, garantirà “circa il 30-40 per cento di prestazioni in più, a parità di ore di utilizzo”.

All’inaugurazione è intervenuto anche l’assessore regionale alla Salute, alla Coesione sociale e Welfare, Luca Barberini. “La buona sanità negli ospedali si fa con strumenti tecnologici al passo con i tempi, percorsi organizzativi efficaci e personale adeguato. In Umbria stiamo lavorando su tutto questo”, ha detto l’assessore. “In particolare per quanto riguarda le nuove tecnologie siamo riusciti a garantirle ovunque, grazie alla capacità del Sistema sanitario regionale e di tutte le Aziende di accantonare risorse per l’acquisto di attrezzature tecnologiche innovative, utili ad elevare la qualità delle prestazioni”. “L’acquisto di questi nuovi strumenti s’inserisce nel percorso di rinnovamento tecnologico, avviato da tempo nella sanità umbra, per dare risposte sempre più adeguate ai bisogni di salute dei cittadini”.