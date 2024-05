Arriva l’IT-Wallet, il portafoglio digitale: acceso tramite SPID o CIE

L’IT-Wallet, il portafoglio digitale che permette di conservare i documenti personali e le credenziali di accesso ai servizi online, sarà presto disponibile all’interno dell’app IO. Il Consiglio dei Ministri, con il Comunicato stampa n.71, ha infatti previsto nuove misure in materia di digitalizzazione, che includono l’istituzione del Sistema di portafoglio digitale italiano, l’IT-Wallet. Questo strumento permetterà ai cittadini di conservare i documenti in modo digitale, come ad esempio: la carta d’identità, la tessera sanitaria, la carta europea della disabilità, la patente e le ricette mediche. Il nuovo portafoglio elettronico sarà un’estensione dell’app IO, l’applicazione mobile gratuita destinata a integrare tutti i servizi pubblici, alla quale è possibile accedere autenticandosi con lo SPID o la Carta d’Identità Elettronica (CIE).

La notizia è stata commentata dai principali provider italiani, che vedono nel nuovo portafoglio elettronico un passo in avanti verso un sistema di identità digitale europeo. Come evidenziato recentemente in un articolo pubblicato da InfoCert, tra i principali Qualified Trust Service Provider in Europa, il Digital Identity Wallet europeo conterrà le credenziali di accesso ai siti web della Pubblica Amministrazione, come lo SPID personale, garantendo ai cittadini la possibilità di usufruire dei servizi online erogati da enti pubblici e privati su tutto il territorio dell’Unione. Utilizzando un unico strumento, i cittadini potranno infatti accedere a una moltitudine di portali, archiviare e gestire documenti usando un sistema di autenticazione sicuro che tutela la condivisione dei dati personali.

Una prima versione sperimentale dell’IT-Wallet verrà rilasciata nel mese di agosto, cui seguirà una fase di sperimentazione che si concluderà verso l’inizio del prossimo anno, quando verrà rilasciata la versione definitiva, che consentirà di effettuare tutte le transazioni online.

Come funziona l’IT-Wallet

Gli utenti, dopo aver scaricato l’app IO, ed essersi autenticati con lo SPID o la Carta d’Identità Elettronica, potranno accedere all’IT-Wallet e iniziare a usarlo per autenticarsi a numerosi servizi online. Il nuovo portafoglio elettronico sarà disponibile in due versioni: una pubblica, per conservare i documenti con valore legale, interagire con i portali della Pubblica Amministrazione e i servizi messi a disposizione delle aziende; una versione privata, fornita dai provider previa autorizzazione da parte dell’Agenzia per l’Italia in Digitale.

L’istituzione dell’IT-Wallet porterà all’adozione di un sistema di autenticazione e di conservazione dei documenti riconosciuto a livello comunitario, che permetterà di estendere il concetto di identità digitale all’interno dell’Unione Europea. Nei prossimi mesi verrà emanato un secondo decreto che definirà le tempistiche per il rilascio delle versioni previste e i servizi che potranno essere erogati dai provider ai cittadini.