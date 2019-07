Arriva il No Borders Music Festival, la rassegna “senza confini”

Più di due settimane di concerti senza confini, a partire da quello di Daniele Silvestri sabato 27 luglio.

Si parte sabato 27 luglio con Daniele Silvestri, sul Lago Superiore di Fusine (Tarvisio), per un concerto gratuito pomeridiano, alle ore 14. Sarà questa l’esibizione di apertura del No Borders Music Festival, giunto ormai alla sua 24° edizione. A seguire un altro grande artista, Marco Mengoni, che alle 14 di domenica 28 luglio sara protagonista indiscusso delle splendide vallate friulane, in cui riecheggerà la voce tagliente dell’artista. Il programma continua con altri nomi di altissimo livello, padroni della scena musicale italiana e non nell’ultimo periodo. Levante il 3 agosto, dopo l’esibizione il giorno prima di Vinicio Caposela, per poi arrivare a Max Gazzè il 14 agosto. Due giorni dopo il concerto finale e la chiusura della rassegna. I biglietti, per i concerti a pagamento, sono disponibili su TicketOne.

“Il No Borders Music Festival è un festival di musica senza confini, un contenitore di esperienze musicali; non ha delimitazioni per quanto concerne il genere musicale spaziando dalla musica classica al Jazz, né di appartenenza sociale o geografica degli artisti invitati”, spiegano gli organizzatori. La rassegna – promosso dal Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano, Sella Nevea e Passo Pramollo, in collaborazione tra gli altri con Regione Fvg e PromoTurismoFvg – “costituisce il riflesso culturale internazionale di quella che è la storia locale e del prodotto turistico e di immagine”.