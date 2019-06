Arriva il caldo, Milano potenzia l’assistenza

Il Comune di Milano ha potenziato i servizi di assistenza domiciliari estendendoli alle persone più vulnerabili e sole, che potrebbero trovarsi in difficoltà per le alte temperature.

Quest’anno il caldo estivo si è fatto attendere, ma è arrivato, quasi dall’oggi al domani. Catapultate in un giugno che si prospetta estivo per davvero, le persone più deboli potrebbero trovarsi in difficoltà, indeboliti dal caldo e senza assistenza di vicini o badanti. A Milano, poi, il problema potrebbe essere amplificato dall’afa, dal traffico e dal cemento che notoriamente innalzano la percezione del caldo, fino a farlo diventare quasi torrido. Per questo il Comune di Milano ha deciso di estendere i servizi di assistenza domiciliare anche a quelli che corrono il rischio di essere attanagliati dal caldo soffocante, ma non hanno nessuno a cui rivolgersi, né vicini, né familiari, né badanti.

È sufficiente rivolgersi al numero verde gratuito 800.777.888, attivo dal lunedì al sabato dalle 8 alle 19. Chiamando, si possono rivolgere le proprie richieste agli operatori. In caso di ondate di calore segnalate dai bollettini dell’Agenzia di Tutela della Salute (ATS), il servizio di pronto assistenza sarà attivo anche la domenica, sempre dalle 8 alle 19. Durante i mesi estivi, inoltre, dove il problema sarà inevitabilmente amplificato, le persone in difficoltà potranno chiamare il numero verde e chiedere agli operatori la consegna di pasti a domicilio, assistenza domiciliare per l’igiene della persona e la pulizia della casa, telefonate e visite e aiuto domestico, con possibilità di chiedere di essere accompagnati a fare la spesa o una visita medica.