Arrestato stalker della Costiera: perseguitava una 42enne

Prima gli apprezzamenti e le lusinghe all’indirizzo di una donna di 42 anni, poi le minacce. È accaduto venerdì pomeriggio in Costiera Amalfitana dove è finito in manette un 52enne. Lo hanno arrestato a Scala, in flagranza di reato, i Carabinieri della stazione di Ravello, giunti sul posto dopo la richiesta di intervento inoltrata al 112.

Stando a quanto si è appreso, a nulla sarebbe servito il tentativo della donna di allontanarlo. Anzi, sarebbe subentrata anche l’insistenza dell’uomo con continue avance fuori dal luogo di lavoro.

Fino all’epilogo di venerdì, quando, dopo l’ennesimo tentativo di avvicinare la ragazza che gli ha manifestato l’ennesimo rifiuto, l’uomo avrebbe iniziato ad offendere la sua vittima, minacciandola anche con una bottiglia di vetro.

Considerata la preoccupante situazione sono stati allertati i Carabinieri che prontamente hanno fermato l’uomo e lo hanno condotto in caserma. Per quanto successo, e per gli episodi pregressi, l’uomo è stato dichiarato in arresto e tradotto presso il proprio domicilio a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Salerno.

Determinante è stato l’intervento dei Carabinieri, giunti sul posto prima che potesse accadere il peggio.