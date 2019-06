Arrestato per possesso di 24 grammi di cocaina

Un giovane 25enne di origini albanesi aveva con sé 24 grammi di cocaina. Era arrivato in città da soli due mesi.

Gli agenti della Squadra Mobile della questura di Perugia hanno messo le manette a un giovane di 25 anni di origini albanesi, trovato in possesso di più di 24 grammi di cocaina. Il ragazzo si era spostato in città solamente da un paio di mesi, ma secondo la polizia aveva subito messo in piedi una produttiva attività di spaccio della polvere bianca. Gli agenti lo hanno fermato e colto in flagrante con la sostanza stupefacente addosso, che se venduta gli avrebbe fruttato più di duemila euro di illeciti proventi.

Il sospetto degli agenti è nato dalle attività sospette intorno a un’auto, una Polo, ferma da giorni a Ferro di Cavallo. All’interno della vettura succedevano cose che hanno destato la curiosità delle forse dell’ordine. È seguito un servizio di appostamento mirato nei pressi del veicolo, che ha portato al fermo del giovane dopo che aveva repentinamente preso dall’auto un oggetto. Si trattava di un piccolo flacone contenente 33 involucri con altrettante dosi di cocaina all’interno. Successivamente, la perquisizione domiciliare ha portato al ritrovamento di attrezzi atti al confezionamento e un bilancino di precisione per fare le dosi, oltre a una somma contante di quasi 1600 euro.