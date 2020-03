arrestato per aver picchiato la sua ex ragazza.

Non accettava che lo avesse lasciato ed ha reagito in maniera sconsiderata.

Un cittadino romeno di 26 anni, senza fissa dimora, è stato arrestato a Isola Capo Rizzuto dai carabinieri della locale Tenenza con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e atti persecutori. L’uomo, che ha forzato l’ingresso dell’appartamento della ex compagna mandando in frantumi molti oggetti all’interno dell’appartamento, è stato contestualmente denunciato per violazione di domicilio.