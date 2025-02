ARRESTATO JUNIOR PUSHER

Ecco un riassunto dell’articolo riguardante l’arresto di un giovane a Cagliari:

Un giovane di 20 anni è stato arrestato dalla polizia a Cagliari con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, detenzione di un’arma clandestina e ricettazione. Gli investigatori avevano sospettato che l’indagato detenesse droga nel suo appartamento. Dopo un periodo di appostamento e seguito a un frequente andirivieni di persone, la polizia ha perquisito la casa del giovane.

Durante la perquisizione, sono state trovate 10 dosi di cocaina, 50 grammi di hashish, 570 euro in contante e una pistola calibro 7.65 con matricola abrasa e munizionamento. Il giovane è stato portato nel carcere di Uta in attesa del giudizio di convalida.