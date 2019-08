Arrestato 55enne per aver aggredito l’ex

Aggredisce la ex convivente nel corso di un incontro chiarificatore

Al termine di un’accurata attività di investigazione, la Polizia di Stato ha arrestato un uomo italiano di 55 anni accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. Dalle indagini è risultato che l’uomo ha vessato la convivente di 50 anni dall’inizio della loro relazione per circa un anno. L’aggressore, secondo quanto appurato, era geloso e tornava a casa spesso ubriaco, urlava, picchiava e umiliava la donna. La vittima non ha mai fatto denuncia ma dopo ogni aggressione si è fotografata lividi e lesioni. A giugno la relazione tra i due è finita e la donna è tornata a casa sua.

Nonostante ciò, l’uomo non si è mai rassegnato e ha cercato di entrare nell’appartamento in cui si trovava la donna. Il 27 luglio la donna ha accettato un incontrare l’uomo che, invece di cercare di chiarire, l’ha immobilizzata al letto, l’ha colpita con pugni al volto e alla schiena tentando poi di strangolarla a mani nude. La donna è riuscita a fuggita e a rivolgersi all’ospedale, dove è stata ricoverata per lesioni plurime, contusioni al volto e un’emorragia sub congiuntivale.