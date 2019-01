Arrestati gli autori di un furto presso una scuola del centro

I militari della locale stazione Carabinieri hanno tratto in arresto, in ottemperanza all’ordinanza applicativa della misura cautelare emessa dal Tribunale di Latina, un 50 enne V.M. ed un 51 enne B.F. entrambi pregiudicati, della provincia di Roma. in particolare, i militari operanti, al termine di attività investigativa posta in essere con servizi svolti sul territorio ed attraverso l’analisi di sistemi di videosorveglianza, scaturita in seguito al furto commesso nottetempo il 6 novembre scorso, in danno di una scuola di danza ubicata in quel centro, raccoglievano gravi e concordanti elementi indiziari, condivisi dall’autorità giudiziaria in pregiudizio dei predetti, giungendo al loro arresto.

I due si trovano attualmente ristretti presso i rispettivi domicili.