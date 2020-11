Arrestati due cognati spacciatori: in possesso di Rolex, chili di cocaina e auto a noleggio

Gestivano la loro attività di spaccio utilizzando una macchina a noleggio. Ad intercettare il commercio dei due cognati, un 40enne ed una 42enne, entrambi romani, gli agenti del VI Distretto Casilino e del commissariato Tivoli nel corso di un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nel quartiere di Torre Maura. Capito il loro modus operandi, dopo diversi appostamenti, i poliziotti hanno deciso di fermare in strada una 42enne romana, proprio mentre la stessa stava posteggiando la macchina a noleggio, sotto casa del cognato. Trovata in possesso di un discreto quantitativo di cocaina, 109 grammi, i poliziotti hanno deciso di estendere la perquisizione nelle rispettive abitazioni. In quest’ultima i poliziotti, insieme ad altri oggetti per la casa riposti su un ripiano di un banchetto all’esterno dell’abitazione , hanno trovato 1 chilo e 165 grammi di cocaina. Altra droga della stessa specie, insieme a 4 orologi Rolex del valore di circa 50.000 euro – per i quali l’uomo non ha saputo fornire documentazione atta a comprovarne l’acquisto – sono stati rinvenuti nel corso della perquisizione. Un bilancino di precisione, bicarbonato di sodio e altre dosi di cocaina sono poi state scoperte dagli agenti dentro l’appartamento della 42enne, insieme ad un’agenda nella quale la donna annotava la contabilità dello spaccio, e materiale per il confezionamento della droga. Al termine dell’operazione i due cognati sono stati arrestati per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Proseguono le indagini volte ad individuare l’esatta provenienza degli orologi sequestrati.