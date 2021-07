Arredamento e home living: aumentano le vendite online per divani, letti e poltrone

Negli ultimi anni l’arredamento è senza dubbio uno dei settori che ha maggiormente beneficiato degli acquisti online.

Le ragioni del fenomeno sono numerose e possono essere rintracciate, per esempio, nella comodità di esplorare ampi cataloghi in modo semplice e rapido, così come nella praticità di poter comprare direttamente da casa, nonché nella possibilità di approfittare spesso di prezzi concorrenziali più convenienti rispetto a quelli proposti dai negozi fisici.

Nel dettaglio, è interessante notare come tra i prodotti più richiesti sul web sia possibile annoverare divani, poltrone e letti, vale a dire tutti quegli elementi indispensabili per garantire il giusto relax e riposo all’interno dell’abitazione. In particolare, è possibile individuare un trend di vendite positivo per quello che riguarda le proposte artigianali Made in Italy, a testimonianza di come gli italiani siano sempre più attenti alla qualità.

Si inserisce in questo contesto l’offerta di VAMA Divani, azienda di grande esperienza nel settore, in grado di proporre creazioni lavorate a mano, caratterizzate dal giusto equilibrio tra innovazione e tradizione.

Nel dettaglio, il sito di vamadivani.it mette a disposizione un’ampia gamma di divani, letti e poltrone di taglio classico e moderno, con la possibilità di richiedere anche soluzioni su misura da poter integrare al meglio in qualsiasi ambiente.

Dai divani alle poltrone: come arredare al meglio ogni ambiente

Arricchire lo spazio con un divano può fare la differenza in un salotto tradizionale così come nei più moderni open space. Si tratta, infatti, di uno degli elementi più importanti dell’arredamento, in grado di valorizzare al meglio ogni genere di ambiente.

In generale, in uno spazio dalle dimensioni più contenute è consigliabile optare per un divano a due sedute oppure per un paio di poltroncine, orientandosi su modelli caratterizzati da uno stile in grado di rispettare perfettamente quello della stanza in cui il divano andrà a essere inserito: il mercato, a questo proposito, mette infatti a disposizione tantissime soluzioni e le migliori realtà del settore permettono anche di richiedere divani personalizzati, così da soddisfare al meglio ogni genere di esigenza.

Negli ambienti più ampi spazio invece ai divani a tre sedute oppure a modelli angolari o con penisola, in grado di creare una piacevole area relax per trascorrere piacevoli momenti in famiglia così come per intrattenere gli ospiti.

Per gli spazi caratterizzati da uno stile vintage, che strizza l’occhio al retrò, risulta invece perfetto un vero e proprio classico per quello che riguarda i complementi d’arredo, vale a dire il divano Chesterfield, in grado di conferire un’eleganza tipicamente british a qualsiasi angolo della casa.

Molto apprezzate dagli interior designer sono anche le soluzioni salvaspazio, come per esempio i divani letto, in grado di rendere qualsiasi salotto una zona notte pratica e accogliente, da sfruttare per qualsiasi necessità.

Salotti e camere da letto possono essere valorizzati anche con l’inserimento nell’ambiente di una poltrona in grado di assicurare il meglio sia dal punto di vista dello stile che del comfort: a questo proposito, è possibile optare, per esempio, per modelli dotati di poggiapiedi, così come per soluzioni ergonomiche, perfette soprattutto per creare un angolo studio.

Scegliere il letto che si adatti al meglio allo stile della propria camera

Protagonista della zona notte è senza dubbio il letto, la cui scelta va effettuata con grande attenzione, puntando su soluzioni in grado di garantire un’ottima qualità del riposo notturno, indispensabile per affrontare al meglio le giornate con un minore carico di stress.

Per quello che riguarda lo stile, al giorno d’oggi naturalmente anche per i letti è possibile optare per soluzioni classiche così come moderne, in modo da scegliere tra letti matrimoniali oppure singoli tradizionali nonché per modelli dalle forme più originali o realizzati guardando alle tendenze dell’arredamento orientale.

Nel caso in cui sia necessario optare per soluzioni salvaspazio, inoltre, è possibile optare per i versatili letti contenitori, perfetti soprattutto nel caso in cui si disponga di armadi poco capienti, a causa delle dimensioni contenute della camera.

A prescindere dalle preferenze personali e dalle necessità legate allo spazio da poter sfruttare, il consiglio è di optare per letti dotati di doghe in legno, robuste e particolarmente durevoli nel tempo, così da ottimizzare ulteriormente l’investimento.