Arcivescovo di Firenze: “Riscoprite la vera natura della comunità”

L’arcivescovo di Firenze ha invitato i fedeli a seguire l’invito del Papa a riscoprire la vera natura della comunità.

L’arcivescovo di Firenze, il cardinale Giuseppe Betori, durante l’omelia in occasione della solennità dell’Ascensione, ha fatto riferimento ha ciò che ha detto Papa Francesco, in occasione dell’odierna Giornata mondiale delle comunicazioni sociali.

“Nel Messaggio per l’odierna Giornata mondiale delle comunicazioni sociali Papa Francesco invita a prendere coscienza della grande influenza che la comunicazione mediante internet sta avendo nella nostra società. Nel testo non si vuole demonizzare uno strumento che è ‘fonte di conoscenze e di relazioni un tempo impensabili’, ma occorre essere consapevoli che la rete ‘può anche potenziare il nostro autoisolamento’, aggregando solo i simili e fomentando spirali di odio. Per correggere queste deviazioni, il Papa invita e riscoprire la natura vera della comunità”.

Parlando inoltre dell’idea di comunità, Betori ha sottolineato come la comunità debba essere: “fatta di incontro nella ricerca della verità, nella capacità di comprensione e di accoglienza, nella condivisione e nel dono”.