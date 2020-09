Arci – Resistenza Virale la nuova campagna che unisce e riunisce attraverso la rete digitale

Le restrizioni per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, non hanno impedito la nascita di una nuova campagna web di iniziative organizzate da ogni circolo presente sul territorio nazionale, un progetto che continua a riunire iniziative culturali e di solidarietà organizzate utilizzando la tecnologia e la rete digitale.

Il rapporto di comunanza che unisce migliaia di persone, contrastando l’isolamento e la solitudine è un reale stato, che si è reso possibile con il programma di Resistenza Virale e palpabile attraverso l’Arci che, attraverso migliaia di appuntamenti riesce ad aiutare chi è solo e chi vive in aree marginali.

Il programma di Resistenza Virale si identifica come un “collante”, una nuova forma di aggregazione contro la solitudine, che annulla le distanze ed unisce le persone, più che mai: la diffusione di notizie, di servizi resi disponibili da parte dei Comuni, di associazioni oltre che alle innumerevoli proposte culturali sul web sono state e sono ancora, in questo periodo di emergenza, un metodo sano per passare bene il tempo a casa.