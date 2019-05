Arcelor Mittal di Cornigliano, sciopero dopo il grave infortunio

Due ore di sciopero oggi proclamati dalle organizzazioni sindacali all’Arcelor Mittal di Genova Cornigliano dopo il grave incidente avvenuto ieri pomeriggio nello stabilimento genovese.

Per cause in corso di accertamento, un operaio di 35 anni, della torneria cilindri, è finito schiacciato nella macchina alla quale era al lavoro.

Soccorso dai colleghi e dai sanitari in servizio in fabbrica, è stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale Villa Scassi in codice rosso, il codice della massima gravità con i sintomi di uno schiacchiamento toracico.