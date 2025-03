Arce: Congresso Comunale di Fratelli d’Italia domenica prossima

Domenica 2 marzo alle ore 17.30, la Sala Teatro Comunale di Arce ospiterà il congresso comunale di Fratelli d’Italia. L’evento vedrà la partecipazione di importanti figure del partito, tra cui il Coordinatore Provinciale Massimo Ruspandini, il Deputato Paolo Pulciani e i Consiglieri regionali Daniele Maura e Alessia Savo. Saranno presenti anche il Presidente Provinciale di Gioventù Nazionale Armando Conte, gli Assessori comunali Sara Petrucci e Alessandro Proia, e diversi consiglieri dell’amministrazione locale.

“Torniamo a vivere un momento fondamentale di confronto e partecipazione democratica,” ha dichiarato l’Assessore Sara Petrucci, che interverrà anche come dirigente provinciale. L’assessore ha sottolineato l’importanza del congresso per dare voce agli iscritti, costruire il futuro del partito e rafforzare la presenza sul territorio. “La politica vera si fa tra la gente, e i congressi sono il cuore pulsante della democrazia.” Ha invitato tesserati e simpatizzanti a partecipare a questa occasione di dialogo e crescita, aperta a chi crede nei valori del partito e vuole contribuire al progetto politico in vista delle prossime sfide.