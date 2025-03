Aprilia: Sparatoria nella Notte Ravviva i Timori sulla Droga

Aprilia, 4 marzo 2025 – Una pioggia di proiettili ha infranto la tranquillità di Aprilia la scorsa notte, lasciando i residenti scossi e alimentando le preoccupazioni per una crescente violenza legata alla droga. I Carabinieri stanno indagando dopo che numerosi colpi sono stati sparati contro un edificio residenziale in Via Belgio, un quartiere già noto per l’attività di spaccio.

Gli investigatori stanno esaminando i filmati delle telecamere di sicurezza e interrogando i residenti nel tentativo di identificare il responsabile o un veicolo collegato all’incidente. Sul posto sono stati trovati almeno nove bossoli e la facciata dell’edificio mostra i segni di oltre una dozzina di impatti di proiettile.

Sebbene il movente rimanga poco chiaro, gli investigatori stanno esplorando diverse possibilità, tra cui un regolamento di conti tra bande, un recupero crediti legato al traffico di droga o una dimostrazione di forza da parte di gruppi criminali in lotta per il controllo del territorio. La zona presa di mira, Via Inghilterra, è nota per essere un punto caldo per lo spaccio di droga.

Le autorità mantengono il massimo riserbo sui dettagli dell’indagine, ma la sfrontatezza dell’attacco – numerosi colpi sparati contro un edificio occupato – ha acuito l’ansia tra i residenti che temono un’escalation di violenza con rappresaglie.