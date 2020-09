APRILIA (LT): OPERAZIONE ANTI DROGA, PUSHER IN MANETTE

il 1° settembre 2020, durante il pomeriggio, in aprilia (lt), i militari del locale norm, a conclusione di un servizio finalizzato a contrastare il traffico di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto, nella flagranza di reato, un 36 enne del posto, poiché nel corso di perquisizione personale e domiciliare, veniva travato in possesso di 110 gr di hashish e 10 gr di marijuana. l’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso il proprio domicilio in attesa della celebrazione del rito direttissimo.