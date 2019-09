Aprilia, festa di San Michele: domenica torna la “Passeggiata Nonni e Nipoti”

Si svolgerà domenica 29 settembre la tradizionale “Passeggiata Nonni e Nipoti”, organizzata dall’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Aprilia in collaborazione con i Centri sociali per Anziani della Città.

La passeggiata, giunta alla quarta edizione, avrà inizio al Parco Friuli alle ore 09:45 e proseguirà lungo via dei Lauri per poi terminare in Piazza Roma. Ampio spazio sarà dedicato ai giochi, alle poesie e alla condivisione fra nonni e nipoti. Per i nonni più “social” e per i loro nipoti, saranno disponibili delle simpatiche cornici per immortalare questa speciale giornata con un selfie.

La Manifestazione, che si terrà a pochi giorni di distanza dalla Festa dei Nonni, è inserita all’interno del calendario eventi della Festa di San Michele, che quest’anno si contraddistingue anche per una forte presenza di iniziative legate al sociale.