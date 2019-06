APRILIA: ESEGUITO ORDINE DI CARCERAZIONE PER SFRUTTAMENTO DELLA PROSTITUZIONE.

In data 24 giugno 2019, alle ore 12:00, ad aprilia (lt), i militari della locale stazione carabinieri hanno dato esecuzione all’ordinanza emessa dalla corte di appello di roma, nei confronti di un 43enne nato in Romania residente in Aprilia, poiché ritenuto responsabile di violazioni al “testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione”, “per aver avviato, diretto, ovvero partecipato alla direzione di una casa di prostituzione, nonché favorito e sfruttato l’esercizio della prostituzione altrui su strada”, commessi ad Aprilia, Anzio ed altre località della provincia di latina, dal mese di maggio 2004 a maggio 2006, dovendo lo stesso espiare la pena residua di anni 4 e mesi 8 di reclusione.