Con determinazione n. 250 del 30 05 2022 è stata approvata la graduatoria per l’ammissione al servizio Asilo Nido Comunale “V. Mantegazzi” dei bambini di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni per l’anno educativo 2022/2023.



A tutela dei dati dei minori, le graduatorie vengono pubblicate nel sito web prive dei dati identificativi. Contengono unicamente il numero di protocollo identificativo della domanda di iscrizione.

E’ammesso il ricorso entro 5 giorni dalla pubblicazione. La graduatoria diviene definitiva dopo 15 giorni dalla pubblicazione in assenza di ricorsi.



Per informazioni è possibile contattare i seguenti numeri: 02 53007128 / 02 53007130